Bilim Kurulu toplantısı bugün saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısında neler konuşulacak?

Bilim Kurulu toplantısı, ilgi ile takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca liderliğinde ve bilim kurulu üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleşiyor. Türkiye'de son zamanlar koronvirüs vakalarında yaşanan artış sonrası Bakan Koca, Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılmasını gerektiğini ifade etmişti. Yaşanan tüm gelişmeler Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Valiliği'nde yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik." şeklinde konuşurken,

"Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul’da Çarşamba günü yapacağız." dedi.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19:00'da açıklamalarda bulunacak.

Ayrıca Bakan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantının bu hafta çarşamba günü yapılacağını ifade etmişti.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Bilim Kurulu toplantısında Türkiye'de salgına dair yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Yasakların gelip gelmeyeceği bugün belli olacak.