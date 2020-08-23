Bilgisayarın getirdiği hastalık boyun düzleşmesi

Uzun süre sabit pozisyonda özellikle bir saati geçen çalışmalardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, bilgisayarın yanlış açıları ile kullanımından kaçınılmasını, ergonomik kurallara uygun bir oturma postürü sağlanmasını, yatarken boynun içe doğru açısını destekleyecek bir yastık kullanılmasını ve düzenli bir egzersiz alışkanlığı geliştirilmesini tavsiye ediyor. Boyun düzleşmesinin çoğu kez asemptomatik yani belirti göstermediğini ve hastanın fark etmeyebildiğini kaydeden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, "Uzun süreli servikal açının bozuk olması daha sonra omurgadaki eklemlere, disklere, kaslara ve kemiklere aşırı yük bineceğinden dejenerasyonlara neden olabilmektedir” uyarısında bulundu.