Bez maskeyi fön makinesiyle kurutun

İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından vatandaş doğru maske arayışına girdi. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Neşat Bozkurtgil, “Bez maskeler kişinin hapşırık, öksürük, konuşma, gülme gibi aktivitelerinde ağızdan ve burundan saçtığı virüsü ve partikülleri tutması açısından faydalıdır. Virüsü dışarıdan almamak için yeteri kadar koruyucu olmayabilir. Bu bezin kalitesine, gözeneklerine, geçirgenliğine göre değişkenlik gösteriyor” ifadelerini kullandı. İpliğin ve kumaşın kalitesi, sık dokunup dokunmadığı gibi etkenlerin bez maskede önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Neşat Bozkurtgil, bu maskelerin 60 derece ve üzerinde deterjanla yıkanması gerektiğini söyledi.

BİRKAÇ KULLANIMDA DEFORME OLUR

Daha yüksek ısılarda yıkanabileceğini de ifade eden Bozkurtgil, “Yıkandıktan sonra iyice kurulanmış olması ve nemli kullanılmaması lazım. Bunu bir fön makinesi tutarak da daha güzel kurutabilirler. Böylece virüsü de inaktivite etme şansı doğar. Bu maskeler birkaç kullanımdan sonra deforme olabilir ve eski etkisini göstermeyebilirler. Kişi bu maskeyi kalın bir şekilde kullanır ve bu haliyle nefes alabiliyorsa, kendinden dolayı etrafa tehdit saçmamış olur. Diğer standart maskeler yoksa, bunu kullanabilir. Ama artık maskeler devlet tarafından her eve gönderiliyor. Bu yüzden standarttan çok uzaklaşmamak lazım” diye konuştu.



SAKAL MASKENİN YÜZE OTURMASINI ENGELLER



Diğer maskelerin güzel kullanıldıktan sonra açık alanda havalandırmaya bırakılabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Neşat Bozkurtgil, maskenin fazla kullanıldığında ve nemlendiğinde ömrünü tamamladığını söyledi. Erkeklerin sıkça sorun olarak dile getirdiği sakal konusuna da açıklık getiren Bozkurtgil, “Sakal maskenin yüze oturmasında uyumsuzluk yaratabilir. Sekresyonlar sakal bölgesinde, kıl köklerinde yerleşebilir. İyi bir temizlik sağlamamız mümkün olmayabilir. Hijyen koşulları nedeniyle sakal olmamasını tercih ederiz” şeklinde konuştu.