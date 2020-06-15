Beynine 16 yılda 6 kez pil takıldı

İstanbul’da 2003 yılında Pelin Köroğlu’nun beyninde henüz 11 yaşındayken soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı apse gelişti. Aynı yıl iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Apsesi temizlendi ama beynindeki hasar nedeniyle sol tarafında şiddetli titreme ve kasılmalar başladı. Sol eliyle bardak dahi tutamayan, uyurken kolunu bacaklarının arasına sıkıştırmak zorunda kalan Pelin’e ilaçlar da fayda etmeyince 2 yıl sonra beyin pili takıldı. Türkiye’de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olan Pelin, “Göğüs kafesimin altına takılan küçücük bir cihazla hayata bağlandım. Kendisi ufacık ama etkisi büyük” diye konuştu.

MİNİK MUCİZE



Gezi ve yemek üzerine blogger’lık yapan 29 yaşındaki Pelin Köroğlu, 4. pilini hatıra olarak saklıyor.

TEK TEHLİKE KISA DEVRE



X-ray cihazlarından uzak durduğunu söyleyen genç kız, “Çünkü pilin kısa devre yapmasına yol açabiliyor. Onun dışında hayatımda herhangi bir kısıtlamaya yol açmıyor” dedi.