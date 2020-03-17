Beyin kanaması tehdidi lodos

Dünyada yılda yaklaşık 1 milyon kişinin beyin kanaması geçirdiğini, bunların yarısının ise hayatını kaybettiğini söyleyen uzmanlar, doğru zamanda müdahale ve tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sakatlıklara ve ölüme sebep olabilen hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu. Ani hava değişikliklerinin beyin kanamasının oluşmasını kolaylaştırdığını ifade eden İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Kına, “Hava basıncındaki ani değişiklikler riskli hastalarda beyin kanamasını tetikleyebilir. Bununla ilgili en yaygın bilinen durumlardan biri, lodos estiği günlerde artan baş ağrılarıdır. Ani sıcaklık değişimleri beyin kan akımında oluşturdukları etkiler neticesinde olumsuz sonuçlar doğurabilir” dedi.

KOL VE BACAKLARDA UYUŞMA



Beyin kanamasında şikâyetlerin aniden veya zamanla aşamalı olarak gelişebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Kına, “Beyin kanaması ani ve şiddetli baş ağrısı, kol ve bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük, görmede bozulma, konuşma ve yutkunma güçlüğü, uyku hali, bilinç kaybı, bulantı- kusma refleksi olarak kendini gösterebilir” diye konuştu. Op. Dr. Hakan Kına, şu açıklamalarda bulundu: “Beyin damarları yaşlanmayla birlikte yıpranırlar ve esnekliklerini kaybederler. Bu nedenle özellikle tansiyon yüksekliği olan yaşlı insanlarda bu damarlar sıklıkla yırtılarak beyin kanamasına yol açabilir. Ayrıca beynin doğuştan damar bozuklukları (anevrizma ve arteriovenöz malformasyon), beyin tümörleri, kan sulandırıcı maddeler, kafa travmaları ve gençlerde madde kullanımı da beyin kanamasına sebep olur.” Beyin kanamasının oluşmasını kolaylaştıran sebeplerden birinin de ani hava değişiklikleri olduğunu ifade eden Op. Dr. Hakan Kına, “Hava sıcaklıklarının artmasının yanı sıra, hava basıncındaki ani değişiklikler de riskli hastalarda beyin kanamasını tetikleyebilir. Bununla ilgili en yaygın bilinen ise lodos estiği günlerde artan baş ağrılarıdır. Aslında bu değişiklikler beyin kan akımında oluşturdukları etkiler neticesinde olumsuz sonuçlar doğurabilir” dedi.

BAŞINA SOĞUK SU DÖKMEYİN



Beyin kanaması acil bir durumdur ve mutlaka ambulans çağrılması gerektiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Hakan Kına, beyin kanaması geçiren birine nasıl müdahale edilmesini gerektiğini ise şöyle anlattı: “Kişi eğer kanamaya bağlı olarak nöbet geçiriyorsa, uygun ilkyardım teknikleriyle nefes yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Hastaya kesinlikle aspirin verilmemeli, başına soğuk su dökmek, kafasını sarmak ve başına masaj yapmak gibi uygulamalar yapılmamalıdır. Hastayı bu stres faktörlerinden uzak tutarak tansiyonunun artmaması sağlanmalıdır. Beyin içinde gelişen herhangi bir kanama ilk anda belirti vermeyebilir. Kazadan sonraki saatlerde kanama ilerleyerek beyne baskı yapabilir. Bu nedenle hastanın mutlaka ilk 24 saat müşahede altında tutulması gerekir.”

KONUŞMA VE GÖRME SORUNU OLUR



Beyin kanamasında ölüm riskinin fazla olması, inme gibi durumlara yol açabilmesi ve beynin etkilendiği bölgeye göre konuşma, hareket, görme kayıplarına yol açabildiği için acil servise başvurmanın zorunlu olduğunun altını çizen Op. Dr. Hakan Kına, öncelikli amacın kanamanın sebebini ortadan kaldırarak hastanın hayatını kurtarmak ve istenmeyen komplikasyonları önlemek olduğunu söyledi. Op. Dr. Kına, “Beyin kanaması geçiren hasta, genellikle yoğun bakım ünitesinde takibe alınır. Ancak tüm beyin kanaması olan hastaların ameliyat olması gerekmeyebilir. Beyin kanaması geçiren hastalar gözlem altında takip edilmelidir. Anjiyografik yöntemlerle ve cerrahi müdahaleyle tedavi yapılabilir. Ameliyat kararı ise kanamanın büyüklüğüne ve yerine göre belirlenir. Kanama alanı etrafında şişliği azaltmak, kan basıncını en uygun düzeyde tutmak ve nöbet oluşumunu önlemek için çeşitli ilaçlar kullanılabilir” diye konuştu.