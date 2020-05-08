Bestemsu Özdemir'den Anneler Günü'ne çiçek gibi davranış
Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaklaşan Anneler Günü öncesi, için bir yardım kampanyası düzenliyor.
Oyuncu, yaptığı özel tasarım çiçekleri açık artırmaya satacak. Buradan elde edilecek gelirle de yoksullukla mücadele eden annelerin çocuklarına ihtiyaçlarını karşılayacakları "sevgi paketleri" yollayacak. Bestemsu Özdemir, “Siz de aldığınız bir çiçeği annenize hediye ederken, başka bir anneyi daha mutlu edip, küçük bir çocuğu sevindireceksiniz” dedi.