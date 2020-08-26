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26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:04 | Son Güncelleme:

Bestemsu Özdemir: Çalışmak zorundayız

Bestemsu Özdemir: Çalışmak zorundayız

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Bebek'te görüntülendi.

Para çekmek için aracından inen oyuncu habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yaz tatilini artık bitirdiğini söyleyen Özdemir, işlerine odaklandığını söyledi. Yakın zamanda bir tiyatro oyunu olacağını belirten Özdemir, “Yapabilecek miyiz bilmiyorum ama biz provalara başlıyoruz. Hatta şimdi oraya gidiyorum. Bir şekilde herkes hayatını devam ettirmek zorunda. Biz de çalışmak zorundayız” dedi. 

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