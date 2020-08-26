Bestemsu Özdemir: Çalışmak zorundayız

Para çekmek için aracından inen oyuncu habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yaz tatilini artık bitirdiğini söyleyen Özdemir, işlerine odaklandığını söyledi. Yakın zamanda bir tiyatro oyunu olacağını belirten Özdemir, “Yapabilecek miyiz bilmiyorum ama biz provalara başlıyoruz. Hatta şimdi oraya gidiyorum. Bir şekilde herkes hayatını devam ettirmek zorunda. Biz de çalışmak zorundayız” dedi.

