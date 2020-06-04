Berrak Tüzünataç'ın yeni görüntüsü olay yaratacak! Burcu Esmersoy'a özendiği konuşulan Berrak Tüzünataç, sarı perukla Esmersoy'un ikizi gibi oldu

Oyuncu Berrak Tüzünataç’ın yeni görüntüsü olay yaratacak! Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz ile birlikte olan Tüzünataç’ın ünlü sunucuya benzemeye çalıştığı iddia edilmişti.

Hatta bir güzellik merkezine giderek “Burcu’ya ne yaptıysanız bana da yaptırın” dediği konuşulan Berrak Tüzünataç, bu kez taktığı perukla olay oldu.

Meslektaşı Melikşah Altuntaş ile evlerinde perukla denemeler yapan Tüzünataç, yapay uzun sarı saçlarıyla kameraya poz verdi. Bu haliyle ilk başta görenlerin Burcu Esmersoy’a benzettiği güzel oyuncuya, “Burcu Esmersoy’un ikizi gibi olmuşsun” şeklinde yorumlar yapıldı.