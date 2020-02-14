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  3. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz: Soru almıyoruz arkadaşlar!

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz: Soru almıyoruz arkadaşlar!

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz: Soru almıyoruz arkadaşlar!

Bir süredir beraberlik yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, Etiler'de görüntülendi.

Recep ASLAN 

Sık sık yurtdışı tatiline çıkan  ikili, önceki akşam Salon Angie adlı mekânın açılışına katıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence kulübünde kalan Suyabatmaz ile Tüzünataç, çıkışta kameraları görünce rahatsız oldu. Moralleri bozulan ikili, kendilerine uzatılan mikrofonlara konuşmaktan kaçındı. Hızlı adımlarla araçlarına yönelen Tüzünataç ile Suyabatmaz,  "Soru almıyoruz arkadaşlar" diyerek gözden kayboldu. 


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