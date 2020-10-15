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  • Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den Pamir bebek için canlı yayın
15 Ekim 2020 Perşembe 19:47 | Son Güncelleme:

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den Pamir bebek için canlı yayın

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den Pamir bebek için canlı yayın

Berkay eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte ‘Gevşek Bebek Sendromu' denilen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 21 aylık Pamir bebek için kolları sıvadı.

Berkay eşi Özlem Ada Şahin, Pamir bebeğin annesi Gözde Pekin ile birlikte Instagram’da canlı yayın yaparak, bağış kampanyasına destek oldu. Yayında anne Gözde Pekin ile konuşan Özlem Şahin gözyaşlarına hakim olamadı. Popçu Berkay, Pamir bebeğin tedavisi için her şeye hazır olduğunu söyleyerek, iş dünyasından arkadaşlarından da bağış toplayacağının sözünü verdi.

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