  • $7,4
  • 9,0954
  • 461.912
  • 1495.43
  • Haberler
  • Güneş
  • Berkay Hardal ile Dilan Telkök düğün davetiyelerini Instagram'dan çekilişe sundu! Ünlü çifte tepkiler gecikmedi
14 Ağustos 2020 Cuma 19:21 | Son Güncelleme:

Berkay Hardal ile Dilan Telkök düğün davetiyelerini Instagram'dan çekilişe sundu! Ünlü çifte tepkiler gecikmedi

Berkay Hardal ile Dilan Telkök düğün davetiyelerini Instagram'dan çekilişe sundu! Ünlü çifte tepkiler gecikmedi

Oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında nikâh masasına oturduğu Dilan Telkök ile eylülde düğün yapıyor. Ancak oyuncu hayranları için düğün davetiyesini çekilişe sununca tepkileri üzerine çekti.

En son ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan Berkay Hardal, düğününü fırsata çeviriyor. 2019 yılında Dilan Telkök ile sade bir törenle evlenen Hardal, eylül ayında ailesi ve dostları için düğün yapmaya hazırlanıyor. 5 Eylül’de evlenecek olan çift, ‘yok artık’ dedirtecek bir harekete imza attı. Çift düğün davetiyelerini Instagram’dan çekilişe sundu. Düğüne gelmek isteyen iki çifti gecede ağırlayacak olan ikili, takipçilerinden tek yapmaları gerekenin hesaplarını takip etmeleri olduğunu söyledi. Çekilişin 25 Ağustos’ta sona ereceğini söyleyen ikilinin bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi. ‘Telefon, araba çekilişini anlarız da davetiye çekilişi de nedir?’ tarzında eleştiriler alan ikiliden Dilan Telkök, “İnsanlar üzerinden prim kasarak ona buna laf sallayarak, belirli noktalara gelmiş lambaların gelipte hayatımı, yaptıklarımı eleştirmesi ironik” dedi. 

<p>Fikri Sağlar hakkında soruşturma</p><p>'CHP'NİN FAŞİZAN ZİHNİYETİ'</p><p>CHP’

04 Ocak Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi ''düğmeli evler'' restorasyonla ayağa kaldırılıyor

Donan şelale havadan görüntülendi! İşte o muhteşem kareler

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.