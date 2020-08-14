Berkay Hardal ile Dilan Telkök düğün davetiyelerini Instagram'dan çekilişe sundu! Ünlü çifte tepkiler gecikmedi

En son ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan Berkay Hardal, düğününü fırsata çeviriyor. 2019 yılında Dilan Telkök ile sade bir törenle evlenen Hardal, eylül ayında ailesi ve dostları için düğün yapmaya hazırlanıyor. 5 Eylül’de evlenecek olan çift, ‘yok artık’ dedirtecek bir harekete imza attı. Çift düğün davetiyelerini Instagram’dan çekilişe sundu. Düğüne gelmek isteyen iki çifti gecede ağırlayacak olan ikili, takipçilerinden tek yapmaları gerekenin hesaplarını takip etmeleri olduğunu söyledi. Çekilişin 25 Ağustos’ta sona ereceğini söyleyen ikilinin bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi. ‘Telefon, araba çekilişini anlarız da davetiye çekilişi de nedir?’ tarzında eleştiriler alan ikiliden Dilan Telkök, “İnsanlar üzerinden prim kasarak ona buna laf sallayarak, belirli noktalara gelmiş lambaların gelipte hayatımı, yaptıklarımı eleştirmesi ironik” dedi.

