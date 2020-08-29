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  3. Bensu Soral omuzunu sakatladı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:18 | Son Güncelleme:

Bensu Soral omuzunu sakatladı

Bensu Soral omuzunu sakatladı

Tatilde omzunun üzerine düşen ve tedavi için ameliyat olan Bensu Soral, sağlığı hakkında bilgi verdi.

Bir spor sakatlanması yaşadığını söyleyen Soral, magazin basınına yeni yansıyan bu kaza haberinin üzerinden on gün geçtiğini ve şimdilerde sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Omzundaki yırtık ameliyatla dikilen oyuncu, evde dinlendiği sıradaki fotoğrafını paylaşarak “Spor sakatlanmasından dolayı omzumdan küçük bir operasyon geçirdim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Operasyon 10 gün önceydi, iyileştim bile… “ dedi.

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