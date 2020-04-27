Bensu Soral, Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin, Nurgül Yeşilçay... Karantinanın ünlü ressamları!

Ünlü isimler, karantina günlerinde sanat üretimine geçti. Aileleriyle birlikte evde izole olan yıldızlar, boş vakitlerinde, zamanını güzel değerlendirmek için ellerine paletleri aldı, hayalindeki resimleri çizmeye başladı. Evlerini adeta resim atölyesine çeviren Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin, Nurgül Yeşilçay ve Nur Fettahoğlu gibi isimler, eserlerini sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Tuvale resim çizmekten sıkılan Bensu Soral, sanatını evinin duvarlarında icra etti.

Evinin bir bölümünü hobi odasına çeviren Erçel, bu eserlerini ilerleyen günlerde kanser çocukları yararına satışa çıkarmayı düşünüyor.

Bir seramik atölyesi açan Tanrısevsin, resim çizmenin yanı sıra ayakkabılarına da kimi zaman desenler yapıyor.

Aslı Enver, profesyonel resim hayatına kara kalem çalışması yaparak başladı.

İlk sergisini Mart ayında açan Nurgül Yeşilçay, ikinci sergisinde yer alacak yeni eserleri için çalışmaya başladı.

Oyuncu Nur Fettahoğlu da bir süredir yapmaya fırsat bulamadığı resim çalışmalarına karantina günlerinde yeniden başladı.