Bengü sosyal medya paylaşımı ile gülümsetti! Sahnede havalı evde anne

Yoğurt mayalamanın kendisine iyi geldiğini söyleyen popçu Bengü, "Kızım doyunca, güzel yiyince içim kabarıyor. O his, mutluluk hiçbir şeye benzemiyor. Ne kadar havalı havalı sahneye çık, şöyleyim böyleyim de annesin işte... Evde yoğurdunu da yapacaksın ekmeğini de mayalayacaksın’’ yazdı.