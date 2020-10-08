08 Ekim 2020 Perşembe 19:08 | Son Güncelleme:
Bengü sosyal medya paylaşımı ile gülümsetti! Sahnede havalı evde anne
Yoğurt yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Bengü, "Ne kadar havalı havalı sahneye çık. Evde annesin işte' şeklindeki notuyla güldürdü.
Yoğurt mayalamanın kendisine iyi geldiğini söyleyen popçu Bengü, "Kızım doyunca, güzel yiyince içim kabarıyor. O his, mutluluk hiçbir şeye benzemiyor. Ne kadar havalı havalı sahneye çık, şöyleyim böyleyim de annesin işte... Evde yoğurdunu da yapacaksın ekmeğini de mayalayacaksın’’ yazdı.