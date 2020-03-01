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  3. Belçim Bilgin doktor oluyor! 'Ortada kaldım' dedi, Hekimoğlu dizisi için anlaşmasını imzaladı

Belçim Bilgin doktor oluyor! 'Ortada kaldım' dedi, Hekimoğlu dizisi için anlaşmasını imzaladı

Belçim Bilgin doktor oluyor! 'Ortada kaldım' dedi, Hekimoğlu dizisi için anlaşmasını imzaladı

Behzat Ç.'nin çekimlerinin iptal edilmesiyle ekrana dönüş macerası yarım kalan Belçim Bilgin, sürpriz bir projeyle geri dönüyor. Oyuncu, Timuçin Esen'in başrol oynadığı ‘Hekimoğlu' dizisine dahil oldu.

Behzat Ç. ile yeni bir maceraya atılacak olan ancak dizinin çekimlerin iptal olmasıyla "Ortada kalakaldım. Talihsizlik" diye konuşan Belçim Bilgin, ekran için anlaşma imzaladı. Bugünlerde oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık alanında da yeni şeyler üreten Belçim Bilgin, film çalışmalarının arasına sürpriz bir diziyi de dahil etti. Güzel oyuncu, başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrol oynadığı bir doktor hikayesini anlatan ‘Hekimoğlu’ dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide bir doktoru canlandıracak olan Belçim Bilgin, önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına çıkacak. Her seferinde ekranları özlediğini söyleyen güzel oyuncunun bu sürprizi de hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 


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