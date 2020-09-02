Bel ve boyun ağrısı nedensiz de ortaya çıkabilir

Liv Hospital Ulus Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, “Bel ve boyun bölgesindeki ağrılar çoğunlukla bu bölgelerdeki kas spazmlarına, çeşitli eklemlerin kireçlenmelerine (faset eklem) ve disk maddesinin fıtıklaşmasına bağlı olabilir. Bu ağrılar bir aktivite ya da travma sonrası başlayabileceği gibi belirgin bir neden olmadan da ortaya çıkabilir. Özellikle ruhsal ve duygusal gerginliği, hareketsiz iş ve yaşam tarzı nedeniyle bel ve karın kasları zayıf olan kişiler bel ve boyun ağrıları için daha risklidir. Ani başlayan veya uzun süren inatçı bel ve boyun ağrıları fizik tedavi uygulanmasına rağmen azalmazsa ya da cerrahi olarak düzeltmeye gerek görülmediyse girişimsel ağrı tedavi seçenekleri gündeme gelir” dedi. Prof. Dr. Kader Keskinbora, “Bel ve boyun bölgesindeki ağrıya neden olan faset eklemine veya fıtıklaşma nedeniyle etkilenen sinir köklerine enjeksiyon (kortizon) ve radyofrekans tedavisi yapılabilir. Son yıllarda bel ve boyun sinir köklerine uygulanan radyofrekans tedavisi (pulsed radyofrekans akımı uygulaması) kortizon enjeksiyon tedavisine göre daha etkin kabul edilmekte olup daha uzun süreli (en az 2 yıl) ağrı sağaltımı sağlar ve doku hasarı yapmaması nedeniyle tercih edilir” diye ekledi.