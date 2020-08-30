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  3. Begüm Kütük eşi Erdil Yaşaroğlu ile ilgili konuştu: Merhametini sevdim
30 Ağustos 2020 Pazar 21:18 | Son Güncelleme:

Begüm Kütük eşi Erdil Yaşaroğlu ile ilgili konuştu: Merhametini sevdim

Begüm Kütük eşi Erdil Yaşaroğlu ile ilgili konuştu: Merhametini sevdim

40. yaşında Bir Dilek Tut Derneği'ndeki Elif Nur'un piyano hayalini gerçekleştirmek için bağış kampanyası düzenleyen oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Instagram'da canlı yayına katıldı.

Elif Nur’un hayalini gerçekleştirmek için kampanya hatırlatmasında bulunan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Merhametli ve vicdanlı insanları çok sevdiğinin altını çizen Kütük, “Ben hâlâ eski kafa düşünüyorum bu konularda. Öyle olduğu için merhamet, vicdan ve nezaket benim için çok kıymetli. Bunlarında toplamını bulduğum bir eşim var. Hayatta en sevdiğim insan bu yüzden eşim (Erdil Yaşaroğlu)” dedi.

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