Begüm Kütük eşi Erdil Yaşaroğlu ile ilgili konuştu: Merhametini sevdim

Elif Nur’un hayalini gerçekleştirmek için kampanya hatırlatmasında bulunan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Merhametli ve vicdanlı insanları çok sevdiğinin altını çizen Kütük, “Ben hâlâ eski kafa düşünüyorum bu konularda. Öyle olduğu için merhamet, vicdan ve nezaket benim için çok kıymetli. Bunlarında toplamını bulduğum bir eşim var. Hayatta en sevdiğim insan bu yüzden eşim (Erdil Yaşaroğlu)” dedi.