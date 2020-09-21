Bedük'ten Sultanlara şarkılı destek! 'Oynayalım' şarkısını yeniden yorumladı

Voleybol Sultanlar Ligi’nin tanıtım filminde, Bedük’ün seslendirdiği şarkıda yer alan ‘’Sadece en iyiler bu ligi hak ederler, kaldır kolları gel hazırsan oynayalım” sözleri dikkat çekti. Bedük, paylaşımına ‘’Sultanlar Ligi’nde bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Sultanlara hep destek, tam destek’’ dedi.