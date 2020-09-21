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  • Bedük'ten Sultanlara şarkılı destek! 'Oynayalım' şarkısını yeniden yorumladı
21 Eylül 2020 Pazartesi 21:38 | Son Güncelleme:

Bedük'ten Sultanlara şarkılı destek! 'Oynayalım' şarkısını yeniden yorumladı

Bedük'ten Sultanlara şarkılı destek! 'Oynayalım' şarkısını yeniden yorumladı

Bedük, Voleybol Sultanlar Ligi'nin tanıtım filmine özel “Oynayalım” şarkısını yeniden yorumladı.

Voleybol Sultanlar Ligi’nin tanıtım filminde, Bedük’ün seslendirdiği şarkıda yer alan ‘’Sadece en iyiler bu ligi hak ederler, kaldır kolları gel hazırsan oynayalım” sözleri dikkat çekti. Bedük, paylaşımına ‘’Sultanlar Ligi’nde bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Sultanlara hep destek, tam destek’’ dedi.

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