Beden dismorfik bozukluğu... Kusurlarınız hayali olabilir!

Kimimiz burnunun daha kalkık olmasını isteyebilir, kimimiz çillerinin olmaması veya daha zayıf olmayı dileriz. Birçok kişi için kusurları, hayatının merkezinde yer alır, gününün büyük bir bölümünü kusurlarını düşünerek geçirir. Çoğu zaman kişinin kafaya taktığı kusurların gerçek bile olmadığına dikkat çeken Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Kişinin vücudundaki hayali bir kusuru aşırı derecede kafasına takıp sürekli uğraşıp durmasıyla oluşan belirgin klinik duruma beden dismorfik bozukluğu denir. Her ne kadar hastada küçük bir kusur varsa bile psikolojik gerilimle ortaya çıkan sıkıntı kusurdan çok daha şiddetlidir. Kişinin en sık üzerinde durduğu beden alanları ise saç, yüz, burun, cilt ve gözlerdir” dedi.

TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK



Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Beden disformik bozukluğu olan hastaların çoğu ilk önce plastik cerrahlara gitse de ilk başvurulması gereken psikiyatristlerdir. Çünkü bazı hastalarda çoğu zaman fiziksel bir kusur olmamaktadır ki zaten sorun kusur da değil algılama biçimindedir. Tedavisi güç bir hastalık olmakla beraber seratonin geri alım inhibitörlerinin (SRI) ve bilişsel davranışçı yaklaşımların etkili olduğunu gösteren bulgular vardır” diye konuştu.

BEDEN DİSFORMİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ



• Kusurlarını sık sık başkalarıyla karşılaştırma,

• Beğenmediği yerlerini sürekli ayna veya yansıyan herhangi bir yüzeyle kontrol etme,

• Hayali kusuru saklamak için elleri ya da duruşu kullanmak,

• Kişinin saçını ve cildini yolması,

• Tuvalet ve bakım ritüellerini özenle yerine getirme,

• Kusurlarıyla ilgili abartılı ve detaylı araştırmalara girmesi,

• Fark edilebilir kusur hakkında içini rahatlatma arayışı ya da diğerlerini bunun anormal ya da aşırı olmadığına ikna etmeye çalışma,

• Fark edilebilir kusurun görünebileceği sosyal durumlardan kaçınma,

• Aşırı utangaçlık, sosyal fobi,

• Kaygının şiddetli olduğu durumlarda intihara teşebbüs.