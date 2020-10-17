Bebeklerde göz yaşı kanalları tıkanabilir

Göz yaşı kanal tıkanıklığı şikayetlerinin doğumdan birkaç hafta sonra başladığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bebeklerde göz sulanmasının en sık sebebi göz yaşı kanal tıkanıklığı olmasına rağmen başka sebepler de vardır. Bunlardan en önemlisi doğumsal glokom yani göz tansiyonudur. Doğumsal glokom kanal tıkanıklığına göre çok daha ciddi bir durumdur. Ayrıca kanalı tıkayan basit doğumsal bozukluğun yanı sıra tümörler ve kistler de göz önünde bulundurulmalı” açıklamasında bulundu. Göz yaşı sisteminin yapılarının gebeliğin 5. haftasında, göz yaşı kanalının ise gebeliğin 8. haftasında oluşmaya başladığını belirten Yılmaz, “Bu oluşum ve gelişim gebelik süresince devam eder. Göz yaşı, göz yaşı bezinde oluşur küçük kanalcıklar aracılığıyla keseye dolar ve göz yaşı kanalı ile burun boşluğuna akar. Göz kapak kaslarının kasılması göz yaşını burun boşluğuna akıtmak için bir pompa etkisi yapar. Bu sistemin herhangi bir yerinde olan tıkanıklık göz sulanması ile sonuçlanır” diye konuştu.