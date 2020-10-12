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12 Ekim 2020 Pazartesi 19:55 | Son Güncelleme:

Bebeğinizin yeterli gelişimi için doğru emzirin

Bebeğinizin yeterli gelişimi için doğru emzirin

Yeni doğum yapan birçok anne, sütünün yeterliliği konusunda kaygıya kapılarak sütünün bebeğine yeterli gelmediğini ve onu yeterince besleyemediğini düşünür.

Op. Dr. Ömer Dai, “Eğer bebeğiniz sağlıklıysa, yeterli kilo kazanımı varsa sütünüz bebeğiniz için yeterlidir” dedi. Op. Dr. Dai, tiroid seviyesi, anemi, diyabet, hormonal dengesizliklerin yetersiz süt üretimine neden olabileceğini belirtiyor. Op. Dr. Dai , annelerin kullandığı bazı soğuk algınlığı ve alerji ilaçlarının, östrojen içeren doğum kontrol haplarının da süt üretimini azalttığının altını çiziyor. Op. Dr. Ömer Dai, bebeğine sütünün yeterli gelip gelmemesi konusunda endişeye kapılan yeni annelere tavsiyelerde bulunuyor: “Anne sütünü arttırmak için bebeğinizi sık sık emzirin. Sık emzirmek vücudunuzu uyararak daha çok süt üretmesini sağlar. Bebeğinizi emzirirken süt akışını hızlandırıp süt kanallarını boşaltmak için elinizle baskı yapın. Akışın azaldığını, sütün azaldığını hissettiğinizde diğer taraftan emzirmeye başlayın ve aynı hareketi tekrarlayın.”

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