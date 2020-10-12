Bebeğinizin yeterli gelişimi için doğru emzirin

Op. Dr. Ömer Dai, “Eğer bebeğiniz sağlıklıysa, yeterli kilo kazanımı varsa sütünüz bebeğiniz için yeterlidir” dedi. Op. Dr. Dai, tiroid seviyesi, anemi, diyabet, hormonal dengesizliklerin yetersiz süt üretimine neden olabileceğini belirtiyor. Op. Dr. Dai , annelerin kullandığı bazı soğuk algınlığı ve alerji ilaçlarının, östrojen içeren doğum kontrol haplarının da süt üretimini azalttığının altını çiziyor. Op. Dr. Ömer Dai, bebeğine sütünün yeterli gelip gelmemesi konusunda endişeye kapılan yeni annelere tavsiyelerde bulunuyor: “Anne sütünü arttırmak için bebeğinizi sık sık emzirin. Sık emzirmek vücudunuzu uyararak daha çok süt üretmesini sağlar. Bebeğinizi emzirirken süt akışını hızlandırıp süt kanallarını boşaltmak için elinizle baskı yapın. Akışın azaldığını, sütün azaldığını hissettiğinizde diğer taraftan emzirmeye başlayın ve aynı hareketi tekrarlayın.”