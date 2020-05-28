Bebeğinize uykudan önce süt vermeyin

Gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içirilen süt, bebeğin dişlerinde “biberon çürüğü” gelişimine neden oluyor. Bu durumun ağrı, kötü koku, çiğneme zorluğu ve beslenme bozukluğuna yol açtığını söyleyen Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Handan Över, bu çürüklerin önce üst çenedeki kesici dişlerin ön yüzeyinde başladığını daha sonra yayıldığını söylüyor. Doç. Dr. Över, “Burada unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri, sütün doğal bir şeker olan laktoz nedeniyle gece boyunca tüketildiğinde yine çürük gelişimine neden olabileceğidir. Bu nedenle bir yaşından itibaren gece boyunca su dışında anne sütü dahil bebeğin (süt, meyva suyu vb) herhangi bir şey tüketmesine izin verilmemelidir. Ayrıca emziğin, bala reçele ya da pekmeze batırılarak verilmesi de “biberon çürüklerinin” gelişimi açısından etkilidir” diyor.

ÇENE GELİŞİMİNİ RİSKE ATAR

Doç. Dr. Handan Över, bu dönemde tedavi edilmeyen diş bozukluklarının, ileride diş çarpıklığı, çene gelişimi bozukluğu ve genel sağlık problemlerine sebep olabileceğine dikkat çekiyor. “Biberon çürüklerinde ebeveynlerin en sık yaptığı yanlış ‘Nasıl olsa yerine yenileri gelecek’ yanılgısına düşüp, tedaviyi geciktirmektir” diyen Doç. Dr. Över, sütün besleyici değerini arttırmak için, biberonlara doldurulan süte bal, pekmez ya da şeker gibi tatlandırıcılar katılmasının “biberon çürüğü” gelişimini hızlandırdığına vurgu yapıyor.

Dişler, ilk sürmelerinden itibaren beslenme sonrasında temiz ve hafif nemli bir gazlı bezin işaret parmağına sarılmasıyla ya da parmak fırçası yardımıyla temizlenmelidir.