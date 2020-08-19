Bayılma kalp hastalığı habercisi olabilir

Çoğu sinirsel kaynaklı olsa da, bayılma aynı zamanda hastalık habercisi de olabiliyor. Uzm. Dr. Egemen Duygu bayılmanın ciddi kalp hastalıklarından da kaynaklanabileceği uyarısında bulunarak, “Örneğin bazı kalp hastalıkları sadece tekrar eden bayılma ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu durumda mutlaka kalp kontrolü yaptırmak yaşamsal önem taşıyor” diyor. Uzm. Dr. Egemen Duygu "Doğumsal nedenler, çocuklukta geçirilen ateşli romatizmal hastalık ve bağ dokusu hastalığı sonucu kalp kapak hastalıkları gelişebiliyor. Bunların yanı sıra yaşa bağlı olarak da kapaklarda dejenerasyon olabiliyor. Özellikle aort kapak darlığında kan akımının engellenmesi nedeniyle beyin kanlanması azalabiliyor ve bunun sonucunda bayılma gelişebiliyor. Bu durum genellikle kapak hastalığının ileri derecede olduğuna işaret ediyor" diye ekliyor.