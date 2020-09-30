Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel ile Cansu'su Fatma Toptaş birbirlerini sosyal medyadan sildi!

Daha önce ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinde rol alan Özge Gürel ile Fatma Toptaş, bu kez ‘Bay Yanlış’ dizisinde bir araya gelmişti. Set dışında da sık sık buluşan arkadaşlar, ‘Bay Yanlış’ın final yapmasının ardından birbirlerini sosyal medyadan sildi. Sette yaşadıkları problemleri aşamayınca dostluklarına son veren ikilinin bu davranışı takipçilerini şaşırttı. İkili, birbirlerinin erkek arkadaşlarını da sildi.

