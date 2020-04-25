Başhekim isyan etti: Hayırsız evlatlar

Doç Dr. Güneş, "Virüs kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum” dedi.