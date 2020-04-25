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  3. Başhekim isyan etti: Hayırsız evlatlar

Başhekim isyan etti: Hayırsız evlatlar

Başhekim isyan etti: Hayırsız evlatlar

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen ve tedavilerinin ardından hastanede kalmalarını isteyen çocuklarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Doç Dr. Güneş, "Virüs kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum” dedi.


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