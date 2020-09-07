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  3. Baş ağrısı ve bulantı tümör habercisi olabilir
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:58 | Son Güncelleme:

Baş ağrısı ve bulantı tümör habercisi olabilir

Baş ağrısı ve bulantı tümör habercisi olabilir

Yoğun bir şekilde cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumu üzerindeki etkisi uzun yıllardır tartışılıyor ve bilim adamları tarafından araştırılıyor.

Beyin tümörlerinin oluşumunda cep telefonundan çok genetik faktörlerin etkili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tedavide cerrahi müdahalenin gerekliliğine vurgu yapıyor. Uzmanlara göre beyin tümörü belirtileri, yerine ve büyüme hızına göre farklılık gösteriyor. Baş ağrısı, bulantı, kusma, görme-konuşma-duyu ve yürüme bozuklukları, kuvvetsizlik, epilepsi nöbetleri beyin tümörü açısından uyarıcı olabilir. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Baş ağrısı olan birinin hemen beyin tümöründen endişe etmesi gerekli değildir. Tabii ki tetkiki gerektirir, bir hekime gidildiğinde görüntüleme yapılacaktır" dedi.

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