Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço vefat etti! Savaş Manço kimdir, kaç yaşındaydı?

Savaş Manço kimdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Vefat haberini ise Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Savaş Manço kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOĞUKAN MANÇO DUYURDU

Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan Doğukan Manço ise şu ifadeleri kullandı;

“Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur.”

SAVAŞ MANÇO KİMDİR?

Yediden yetmişe herkesin sevdiği Barış Manço'nun, ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Savaş Manço uzun yıllar Belçika'nın Liége şehrinde yaşıyordu. Savaş Manço’nun pankreas kanserine yenik düştüğü öğrenildi. Kendisi 75 yaşındaydı.

Barış Manço ise 1999 yılında hayatını kaybetmişti. Amcasının vefat haberini Twitter hesabı üzerinden duyuran Doğukan Manço ise takipçileri ile acısını paylaştı.

BARIŞ MANÇO NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında Devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı.

3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, ardından Levent Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda defnedildi. Mezarına "Gesi Bağları" yorumundan ötürü Kayseri'nin Gesi beldesinden getirilen toprak da kondu. Ölümünün duyulmasının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve bazı siyasetçiler baş sağlığı mesajı yayımladılar.