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  3. Banu Zorlu'nun İtalyan sevgilisine korana engeli

Banu Zorlu'nun İtalyan sevgilisine korana engeli

Banu Zorlu'nun İtalyan sevgilisine korana engeli

Korona virüsü nedeniyle konserlerini ve dizi projelerini erteleyen Banu Zorlu, İtalyan erkek arkadaşıyla görüşememekten yakındı.

Sanat dünyasının ünlü isimleri ‘Ya Sonra Karaköy’ isimli mekâanın Pera Port Hotel’deki açılışında boy gösterdi. Davete katılan isimler arasında Banu Zorlu vardı. Mesut Şen ve Özcan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Banu Zorlu, korona virüsü nedeniyle konserlerin ve dizi projesinin ertelendiğini söyledi. Şarkıcı virüsten korunmak için gerekin önlemleri aldığını söyleyerek “Çok steril yaşayan bir insandım bende panik atak vardı. Kapıyı filan tutamazdım peçete ile tutardım. Bunun on katı oldu şimdi” dedi. Güzel şarkıcı 2 aydır beraberlik yaşadığı İtalya’da yaşayan sevgilisiyle de virüs nedeniyle görüşemediklerini söyledi. Erkek arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Zorlu, “İtalya’da her şey durdu. Benim içinde durdu. Maalesef görüşemiyoruz. İnternet üzerinden görüşüyoruz. Bütün gün evde bir hava almak için dışarı çıkıyor” dedi. 


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