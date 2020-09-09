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09 Eylül 2020 Çarşamba 20:18 | Son Güncelleme:

Balık yağı ile Omega 3 aynı değil

Balık yağı ile Omega 3 aynı değil

Güçlü bağışıklık sisteminin neredeyse hayati önem kazandığı pandemi günlerinde uzmanlar balık yağı ve omega 3 takviyesi kullanımını tavsiye ediyor. Fakat, balık yağı ile omega 3'ün aynı olmadığının altını çiziyorlar.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Başkanı Dr. Öğr. Üye. Gaye Hafez, “Balık, ceviz ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinlerdir. Özellikle ton balığı, somon ve alabalık ile kuru baklagillerin yanı sıra, sebze olarak da semizotunu omega-3 açısından zengin gıdalar arasında sayabiliriz” dedi. Omega-3 desteklerinin çocuklar için şurup, jel tablet ve kapsül, yetişkinler içinse yumuşak kapsül formlarının bulunduğunu söyleyen Dr. Gaye Hafez, “Bu ürünlerin içeriğine baktığınızda “omega-3 yağ asitleri, EPA, DHA” gibi farklı sözcükler görülebilir. Balık yağı ile omega-3 aynı şey değildir. Balık yağı kapsüllerinde omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra D vitamini veya E vitamini de bulunabilir” diye konuştu.

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

Prof. Dr. Kerem Alkin Bakan Berat Albayrak'ın V tipi açıklamasını yorumladı

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