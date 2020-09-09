Balık yağı ile Omega 3 aynı değil

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Başkanı Dr. Öğr. Üye. Gaye Hafez, “Balık, ceviz ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinlerdir. Özellikle ton balığı, somon ve alabalık ile kuru baklagillerin yanı sıra, sebze olarak da semizotunu omega-3 açısından zengin gıdalar arasında sayabiliriz” dedi. Omega-3 desteklerinin çocuklar için şurup, jel tablet ve kapsül, yetişkinler içinse yumuşak kapsül formlarının bulunduğunu söyleyen Dr. Gaye Hafez, “Bu ürünlerin içeriğine baktığınızda “omega-3 yağ asitleri, EPA, DHA” gibi farklı sözcükler görülebilir. Balık yağı ile omega-3 aynı şey değildir. Balık yağı kapsüllerinde omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra D vitamini veya E vitamini de bulunabilir” diye konuştu.

