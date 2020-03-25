Balık tarlası

Bunu fırsat bilen vatandaşlar, söz konusu bölgedeki balıkları toplamaya çalıştı. Balıkları toplayan vatandaşlardan Metin Karduz, durumu görünce şaşırdıklarını ve işe koyulduklarını söyledi. Balık sayısının çok fazla olduğunu belirten Karduz, "Gördüğünüz gibi baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu" ifadelerini kullandı.