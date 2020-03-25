Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4525
  • 6,9845
  • 318.91
  • 89286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Balık tarlası

Balık tarlası

Balık tarlası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kapaklarının açılmasıyla tarlalara taşan sular çekilince, binlerce balık susuz kalan tarlalarda gün yüzüne çıktı.

Bunu fırsat bilen vatandaşlar, söz konusu bölgedeki balıkları toplamaya çalıştı. Balıkları toplayan vatandaşlardan Metin Karduz, durumu görünce şaşırdıklarını ve işe koyulduklarını söyledi. Balık sayısının çok fazla olduğunu belirten Karduz, "Gördüğünüz gibi baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu" ifadelerini kullandı.  


Nevşehir Belediyesi paylaştı: Foşur foşur yıkadık

Nevşehir Belediyesi paylaştı: Foşur foşur yıkadık

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı'nın ilk karantina merkezlerinden biri Tuzla'da kuruldu

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı