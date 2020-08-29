Balgam söktüren acı biber kürü

Bunun nedeniyse vücuda girebilecek bakteri ve hastalıklara karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Balgamın rengi kahverengi, kırmızı, siyah ya da köpüklü ise ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanları acı biber kürünü tavsiye ediyor. Bal, zencefil ve acı biberle yapacağınız karışım grip, astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir.

Malzemeler: Yarım bardak elma sirkesi, bir limonun suyu, 3 yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı zencefil tozu, yarım kaşık acı biber.

Hazırlanışı: Elma sirkesini bir kaba koyun ve ardından limon suyu, bal ve zencefili tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışım kaynamadan acı biberi ekleyin ve ocaktan alın. Günde 2 yemek kaşığı tüketin.