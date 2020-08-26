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  3. Bal avcıları
26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:48 | Son Güncelleme:

Bal avcıları

Bal avcıları

Bingöllü arıcılar, su kenarından takip ettikleri arılarla doğal bala ulaşıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Üçgül köyü ile Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kaledibi köyü Güzelce mezrasında yaşayan bal avcıları, havaların serinlemesiyle tatlı bir telaş yaşıyor.

 Dere yataklarında pusuya yatarak suya gelen arıları takip eden avcılar, ilk etapta arıların yuva yaptığı ağaç kovuklarını ve kayalıkları tespit ediyor. Bu yuvaları işaretleyen avcılar, hasat zamanı söz konusu alana giderek arıların yaptığı balı topluyor. Bal avcısı Mehmet Yeleç, "Bu mevsimde ormanımıza zarar vermeden ağaçları tıraşlıyoruz" dedi.

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