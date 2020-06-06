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  3. Bakla bağışıklığı güçlendirir
06 Haziran 2020 Cumartesi 21:21 | Son Güncelleme:

Bakla bağışıklığı güçlendirir

Bakla bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen baklanın, kanser oluşumunu önleme, kanserle mücadele etme konularında etkin olduğu uzmanlar tarafından altı çiziliyor.

C vitamini, vücutta beyaz kan hücrelerinin üremesi, artmasını teşvik eder, bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesi anlamına gelir. Bakla gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi; soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bakla içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu bakımdan balgam söktürücü, öksürüğü giderici ve aslında tüm üst solunum yollarının sağlığını destekleyici özellik gösterir.

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