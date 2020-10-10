10 Ekim 2020 Cumartesi 22:25 | Son Güncelleme:
Baharat yolunu gezmek 20 bin dolar
1970'lerde hippi gençliğin akın ettiği Avrupa'dan yola çıkıp Balkanlar, İran, Afganistan ve Pakistan'ı geçerek Hindistan'a ulaşan Magic Bus, yeniden tura çıkıyor.
Mayıs ayında Hindistan'ın Delhi kentinden yola çıkarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek otobüs, aynı rotayı izleyerek Londra'dan Delhi'ye geri dönecek. Proje sahibi Tushar Agarwal “Baharat yolunu kapsayan yolculuk 70 gün sürecek ve her gece 4-5 yıldızlı otellerde kalınacak. Fiyatı 20 bin dolar olacak" dedi.