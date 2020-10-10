Baharat yolunu gezmek 20 bin dolar

Mayıs ayında Hindistan'ın Delhi kentinden yola çıkarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek otobüs, aynı rotayı izleyerek Londra'dan Delhi'ye geri dönecek. Proje sahibi Tushar Agarwal “Baharat yolunu kapsayan yolculuk 70 gün sürecek ve her gece 4-5 yıldızlı otellerde kalınacak. Fiyatı 20 bin dolar olacak" dedi.