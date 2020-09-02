Bahar Özyörük, 'Farklı Desenler' ve 'Yerden Yüksek' dizileriyle şöhreti yakalamıştı! Cildi bozulmasın diye oyunculuğu bıraktı, kozmetiğe el attı

Aldığı karavanla dağ tepe gezerek bitki toplayıp doğal karışımlar yapan Özyörük, bunun için Londra'ya giderek cilt bakım ürünleri hazırlama kursunu tamamladı. Topladığı bitkileri işlemeye başlayan ve geleneksel tarifleri modernize ederek cilt bakım ürünleri hazırlayan Bahar Özyörük, kurduğu markasıyla hazırladığı ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.