02 Eylül 2020 Çarşamba 22:15 | Son Güncelleme:
Bahar Özyörük, 'Farklı Desenler' ve 'Yerden Yüksek' dizileriyle şöhreti yakalamıştı! Cildi bozulmasın diye oyunculuğu bıraktı, kozmetiğe el attı
Farklı Desenler ve Yerden Yüksek adlı dizilerle şöhreti yakalayan oyuncu Bahar Özyörük, setlerde yapılan makyajın cildini bozduğunu düşünerek mesleğini bıraktı.
Aldığı karavanla dağ tepe gezerek bitki toplayıp doğal karışımlar yapan Özyörük, bunun için Londra'ya giderek cilt bakım ürünleri hazırlama kursunu tamamladı. Topladığı bitkileri işlemeye başlayan ve geleneksel tarifleri modernize ederek cilt bakım ürünleri hazırlayan Bahar Özyörük, kurduğu markasıyla hazırladığı ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.