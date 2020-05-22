Bahar alerjisini Kovid-19 ile karıştırmayın

Pandeminin yarattığı psikolojik travmanın getirdiği tedirginlik ile kişilerin yaşadıkları bazı şikayetler, Covid-19 belirtileri ile karıştırılabiliyor. Astımı, bahar alerjisi ve bronş duyarlılığı olan hastalarda, ilkbahara girildiğinden, polen ve ev tozu alerjisinin yarattığı geniz akıntıları ve kuru öksürük nöbetleri de tabloyu karıştırıyor diyen Doç. Dr. Cem Gündoğdu, “İş yerlerinde ve evde, el yıkama imkanı varken, kapalı ortamlarda sık el dezenfektanları ve kolonya kullanımı, öksürük nöbetleri ve nefes darlığı atakları yaratabiliyor bu öksürükleri Covid-19 sonucunda görülen öksürük ile karıştırmamak gerekiyor” diye konuştu.

KORKU VE PANİK ATAK



Doç. Dr. Gündoğdu, “Covid'de en önemli şikayet, yüksek ateştir. Nefes darlığı ve öksürük, eşlik edebilir. Polikliniğimize nefes darlığı şikayeti ile bu dönemde başvuran hastaların büyük bir kısmı, korku ve panik atağın yarattığı psikojenik kökenli olup, hava açlığı şeklinde. Astımı, bahar alerjisi ve bronş duyarlılığı olan hastalarda, ilkbahara girildiğinden, polen ve ev tozu alerjisinin yarattığı geniz akıntıları ve kuru öksürük nöbetleri de tabloyu karıştırıyor” dedi.

KRONİK HASTALIKLARDA ETKİLERİ



Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi, şeker hastalarında gelişen Covid pnömonisi, kan şekeri regülasyonunu bozabiliyor. Kan şekerinin kontrol dışına çıkması ise Covid enfeksiyonunun hızla yayılmasına sebep olabiliyor.

Genel durumu hızla bozulan ve yoğun bakım ihtiyacı doğan hasta gruplarında koagulopati ve damar içi pıhtılaşmalar gelişmekte. Hastalarda bu parametrelerin takibinin yapılması ve tedaviye kan sulandırıcı ilaçların erken dönemde eklenmesi önemli.