Bağışıklığı güçlendiren bir ilaç yok

Kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ilaç veya şurubun olmadığını işaret eden Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, “Beslenmede ve uyku düzeninde yapılan yanlışlardan dönmek, bağışıklık sisteminin çalışmasını normale çevirecektir. Normal bir insanın biyolojik ritmi akşam 23.00-23.30’da uyumak, sabah 08.00’de kalkmaktır. Bu ritme uymak şart. 30-60 dakika düz yolda normal tempoda yürüyüş yapılmalı yani vücudun, kasların ve eklemlerin çalıştırılması gerekiyor. Kaynağını bildiğimiz gıdaları tüketmemiz lazım. Tabii bunları yaparken olayı obsesyona dönüştürmemeli. Her şeyi organik tüketmeye çalışan bir grup da var. Bu yaklaşım da yanlış çünkü o besinlerin ne kadar organik olduğunu bilmiyoruz. Her şeyden önemlisi dengeli beslenmek lazım. Yani yağdan, etten, sebzeden ve şekerden de her gıdadan belli miktarlarda tüketmeliyiz. İstanbul’da yaşayanlar için stres bağışıklık sistemini yerle bir eden bir etken” dedi.