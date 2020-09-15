  • $7,4934
  • 8,8815
  • 470.996
  • 1111.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
15 Eylül 2020 Salı 20:23 | Son Güncelleme:

Bağışıklığı güçlendiren bir ilaç yok

Bağışıklığı güçlendiren bir ilaç yok

Enfeksiyonlarla mücadelede çok önemli bir yeri olan bağışıklık sisteminin korunmasında yaşam şeklinin önemini vurgulayan uzmanlar, sihirli bir formül bulunmadığına dikkat çekiyor.

Kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ilaç veya şurubun olmadığını işaret eden Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, “Beslenmede ve uyku düzeninde yapılan yanlışlardan dönmek, bağışıklık sisteminin çalışmasını normale çevirecektir. Normal bir insanın biyolojik ritmi akşam 23.00-23.30’da uyumak, sabah 08.00’de kalkmaktır. Bu ritme uymak şart. 30-60 dakika düz yolda normal tempoda yürüyüş yapılmalı yani vücudun, kasların ve eklemlerin çalıştırılması gerekiyor. Kaynağını bildiğimiz gıdaları tüketmemiz lazım. Tabii bunları yaparken olayı obsesyona dönüştürmemeli. Her şeyi organik tüketmeye çalışan bir grup da var. Bu yaklaşım da yanlış çünkü o besinlerin ne kadar organik olduğunu bilmiyoruz. Her şeyden önemlisi dengeli beslenmek lazım. Yani yağdan, etten, sebzeden ve şekerden de her gıdadan belli miktarlarda tüketmeliyiz. İstanbul’da yaşayanlar için stres bağışıklık sistemini yerle bir eden bir etken” dedi.

<p>Modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimlerinde yaşadığı ta

Modacı Gülşah Saraçoğlu stüdyoda yere düştü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Turizmin başkentinde havadan ve karadan denetimler yapan jandarma kuş uçurtmuyor

Senegal'de altın avına çıkan insanların zorlu hayatı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.