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  3. Bağırsak florasının iyileşmesi ile otizm gerileyebilir
12 Haziran 2020 Cuma 22:36 | Son Güncelleme:

Bağırsak florasının iyileşmesi ile otizm gerileyebilir

Bağırsak florasının iyileşmesi ile otizm gerileyebilir

Mikrobiyota, otizm tedavisinde önemli rol oynamaktadır.

Yapay zekâ destekli mineral analiz ölçümüyle otizm sürecinde rol alan bazı mikro-besin eksiklikleri tespit edilerek, besin planlaması yapılması sonrası otizm gerileyebilir. Bağırsak bakterilerinin yeniden modellemesinin hastalık sürecini olumlu etkilediğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Doktoru Kerem Korkut, “Frontiers in Psychiatry isimli uluslararası hakemli dergide yayınlanan yüksek güvenilirliğe sahip bir bilimsel çalışmada elde edilen veriler, mikrobiyotanın otizm tedavisinde önemli rol oynadığını ortaya koyduğunu ispatlamıştır. Doğru beslenme yoluyla mikrobiyotada yapacağımız değişikliklerle, nörogelişimsel hastalıkların semptomlarının iyileşmesine katkıda bulunabilmektedir” dedi.

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