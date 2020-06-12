Bağırsak florasının iyileşmesi ile otizm gerileyebilir

Yapay zekâ destekli mineral analiz ölçümüyle otizm sürecinde rol alan bazı mikro-besin eksiklikleri tespit edilerek, besin planlaması yapılması sonrası otizm gerileyebilir. Bağırsak bakterilerinin yeniden modellemesinin hastalık sürecini olumlu etkilediğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Doktoru Kerem Korkut, “Frontiers in Psychiatry isimli uluslararası hakemli dergide yayınlanan yüksek güvenilirliğe sahip bir bilimsel çalışmada elde edilen veriler, mikrobiyotanın otizm tedavisinde önemli rol oynadığını ortaya koyduğunu ispatlamıştır. Doğru beslenme yoluyla mikrobiyotada yapacağımız değişikliklerle, nörogelişimsel hastalıkların semptomlarının iyileşmesine katkıda bulunabilmektedir” dedi.

