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21 Eylül 2020 Pazartesi 18:46 | Son Güncelleme:

Bağırsak dostu kekik çayı

Bağırsak dostu kekik çayı

Kekikle hazırlanan çay, sindirim sistemini rahatlatıyor.

Bitkisel tedavi uzmanları kekik çayının faydalarını şöyle sıralıyor: “Hazımsızlığa iyi gelir. Şişkinliği önler. Bağırsak gazlarına ve bağırsaklardaki solucanlara karşı da fayda sağlar. Aynı zamanda bağırsaklarda oluşan kramplara ve ağrılara da yararlı bir çaydır. Akciğerleri temizleyen kekik çayı, bronş kanallarındaki iltihabı azaltıyor. Kronik astım hastalarının rahat nefes almasını sağlıyor.”

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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