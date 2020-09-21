Bağırsak dostu kekik çayı

Bitkisel tedavi uzmanları kekik çayının faydalarını şöyle sıralıyor: “Hazımsızlığa iyi gelir. Şişkinliği önler. Bağırsak gazlarına ve bağırsaklardaki solucanlara karşı da fayda sağlar. Aynı zamanda bağırsaklarda oluşan kramplara ve ağrılara da yararlı bir çaydır. Akciğerleri temizleyen kekik çayı, bronş kanallarındaki iltihabı azaltıyor. Kronik astım hastalarının rahat nefes almasını sağlıyor.”