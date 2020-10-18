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  • Bağımlılık ayıp değil, hastalık olarak değerlendirilmeli
18 Ekim 2020 Pazar 18:39 | Son Güncelleme:

Bağımlılık ayıp değil, hastalık olarak değerlendirilmeli

Bağımlılık ayıp değil, hastalık olarak değerlendirilmeli

Türkiye'de madde ve alkol kullanım yaşı düşüyor. Yapılan araştırmalar, çocukların ortaokul çağı olarak tanımlanan 13-14 yaşlarındayken madde ve alkol ile tanıştığını ortaya koyuyor.

Bağımlılığın utanılacak bir şey olmadığını belirten uzmanlar, bir beyin hastalığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Madde bağımlılığının bazı belirtilerle fark edilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Uyku ve çalışma saatleri, okul düzeni, para harcama alışkanlıkları gibi günlük yaşam alışkanlıkları değişiyor” uyarısında bulunuyor. Psikiyatri ve AMATEM Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, "Son yıllarda değişti ama bağımlılıkla ilgili yoğun endişeler bazen bu hastalığın bir tabu gibi değerlendirilmesine yani üzerinde konuşulmamasına, aile içinde saklanmasına, hatta bazen sadece annenin duyup babadan saklanmasına, bağımlılığı olan kişinin eşine açıklayamamasına ve hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Hastalıkla ilgili durumun değerlendirilebilmesi için aile içinde ve sonrasında da profesyonel bir ekiple konuşulması gerekiyor. Hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ki bağımlılık ayıp değil, yıllar içinde gelişen ve mutlaka profesyonel yardımla değerlendirilmesi gereken ciddi bir beyin hastalığıdır. Beyin hastalığının değerlendirilebilmesi için de konuşmak ve destek almak gerekiyor” dedi.

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