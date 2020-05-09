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Bağımlıların Bağımsızlık Köyü

Bağımlıların Bağımsızlık Köyü

Madde bağımlısı gençler Kemerburgaz'da hazırlanan 'Bağımsızlık Köyü'nde doğayla iç içe bir ortamda kötü alışkanlıklarından arınacak. Köyde; beden dili eğitimi, yemek yapımı, drama, müzik ve çiçek atölyelerinde eğitimler verilecek.

BÜLENT ŞANLIKAN  

YAPIMI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI 

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’da madde bağımlısı gençlerin rehabilitesi için kasım ayında temelini attığı “Bağımsızlık Köyü” büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen projeyle madde bağımlısı gençler doğayla iç içe bir ortamda kötü alışkanlıklarından arınacak. 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamındaki proje çerçevesinde 14 bin 970 metrekare alandaki merkezin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

TERAPİ BAHÇESİ VE YÜRÜYÜŞ YOLU OLACAK 

“Bağımsızlık Köyü’nde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla hayata geçirilen projede birçok atölye çalışması yapılacak. Merkezde; drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca terapi bahçesi ve yürüyüş yolu da olacak. Bağımsızlık Köyü, Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje özelliği taşıyor. 


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