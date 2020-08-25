Bacaklardaki şişliği hafife almayın

Genellikle 40 yaş üzerinde görülse de, ender olarak gençlerde de ortaya çıkabilen derin ven trombozu en sık bacaklarda ya da kalçanın uyluk bölümünde gelişiyor. Hastalık nedeniyle bacaklarda oluşan şişlik ve ağrı tedavide geç kalındığında kronikleşerek yaşam boyu sürebiliyor. Daha da önemlisi pıhtı koparak akciğeri besleyen damarlara ulaşıp aniden kan akımını önlerse akciğer embolisi olarak adlandırılan ölümcül bir tabloya yol açabiliyor. Prof. Dr. Erdal Aslım hastalık ne kadar erken fark edilirse tedavide o kadar yüz güldüren sonuçlar alındığına dikkat çekerek, “Derin ven trombozu özellikle ilk 2 haftada tespit edildiğinde, pıhtının erimesine yönelik kateter sistemleri yardımıyla yapılan tedavilerde oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle bacakta aniden ağrılı veya ağrısız bir şişlik geliştiğinde zaman kaybetmeden bir hekime başvurmalı” diyor.

