Babil'in İlay'ı Birce Akalay yeni rol arkadaşı Onur Saylak'tan memnun

Babil dizisinin setinde koronavirüs önlemleri kapsamında tedbir aldıklarını söyleyen Birce Akalay, düzenli olarak kan testi yaptırdığını dile getirdi. Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladıktan sonra dizideki rolünü Onur Saylak’a devretmesiyle ilgili olarak da, “Birlikte oynamak çok keyifli anlaştık da Onur ile uyumluyuz” dedi.