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  • Babil'in İlay'ı Birce Akalay yeni rol arkadaşı Onur Saylak'tan memnun
24 Eylül 2020 Perşembe 20:01 | Son Güncelleme:

Babil'in İlay'ı Birce Akalay yeni rol arkadaşı Onur Saylak'tan memnun

Babil'in İlay'ı Birce Akalay yeni rol arkadaşı Onur Saylak'tan memnun

Babil dizisinde İlay karakteri ile rol alan Birce Akalay, Etiler'de görüntülendi.

Babil dizisinin setinde koronavirüs önlemleri kapsamında tedbir aldıklarını söyleyen Birce Akalay, düzenli olarak kan testi yaptırdığını dile getirdi. Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladıktan sonra dizideki rolünü Onur Saylak’a devretmesiyle ilgili olarak da, “Birlikte oynamak çok keyifli anlaştık da Onur ile uyumluyuz” dedi.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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