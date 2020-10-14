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14 Ekim 2020 Çarşamba 20:14 | Son Güncelleme:

Babasının vasiyeti için bakkalı kapatmıyor

Babasının vasiyeti için bakkalı kapatmıyor

Antalya'nın Kaş İlçesi Yayla Çavdır Mahallesi'nde, 1969 yılında evinin altına bakkal dükkanı açan Abdurrahman Karataş, uzun yıllar burada esnaflık yaptı.

"Abdurrahman Çavuş" namıyla tanınan Karataş, 2004'te vefat etmeden önce oğlu Baki Karataş'a dükkanı açık tutmasını vasiyet ederek, dükkana gelen herkese kendisinin adına ikramlarda bulunmasını ve dua almasını öğütledi. Babasının vefatından sonra bakkalı işletmeye başlayan Baki Karataş, açıldığı ilk günkü halini koruduğu bakkalı, 16 yıldır işletmeyi sürdürüyor. Baba yadigarı iş yerine gözü gibi bakan Karataş, vasiyeti yerine getirmenin huzurunu yaşıyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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