Babasının vasiyeti için bakkalı kapatmıyor

"Abdurrahman Çavuş" namıyla tanınan Karataş, 2004'te vefat etmeden önce oğlu Baki Karataş'a dükkanı açık tutmasını vasiyet ederek, dükkana gelen herkese kendisinin adına ikramlarda bulunmasını ve dua almasını öğütledi. Babasının vefatından sonra bakkalı işletmeye başlayan Baki Karataş, açıldığı ilk günkü halini koruduğu bakkalı, 16 yıldır işletmeyi sürdürüyor. Baba yadigarı iş yerine gözü gibi bakan Karataş, vasiyeti yerine getirmenin huzurunu yaşıyor.