Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor

Bunlar hem gebelik boyunca hem de doğum sırasında ya da iki dönemden birinde, fiziksel belirtiler olarak kendini gösteriyor. “Kuvad Sendromu” olarak adlandırılan bu durum, dışarıdan fark edilemeyecek düzeyde ya da gerçek bir ruhsal bozukluk görüntüsü olabiliyor. Psikiyatri Uzmanı Uz. Dr. Nehir Kürklü, "Erkekler, eşleri gebe kaldıktan kısa bir süre sonra bu süreçte yaşanan fiziksel belirtileri gösterebilmektedir. Genellikle; mide ve bağırsak sistemi şikayetleri, karın büyümesi, iştahta değişimler, kokuya duyarlılık, sırt ağrıları, bacak krampları, halsizlik, uyku düzeni değişikleri, ve kilo alma gibi problemlerle kendini gösteren bu durum “Kuvad Sendromu” olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel belirtilerin yanı sıra; anksiyete, depresyon, stres, sinirlilik, ruhsal çalkalanma, vücut bütünlüğü ile ilgili kaygı ve tedirginlik gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır" dedi.