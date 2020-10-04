Azra Akın yeni bir görünüme kavuşacak!

Hedeflediği kilosuna ulaşabilmek için ekmekten ve hazır gıdalardan uzak durduğunu söyleyen ünlü manken, “Diyetimin ikinci haftasındayım. 5 hafta sürecek. Yeni bir vücuda kavuşacağım” dedi. Ayrıca son zamanlarda oğluyla birlikte paylaştığı dans videolarıyla da dikkat çeken Akın “Dans etmeyi çok özledim. Artık oynanacak yer de kalmadı” dedi.