04 Ekim 2020 Pazar 20:53 | Son Güncelleme:
Azra Akın yeni bir görünüme kavuşacak!
Oğlu Demir'i kucağına aldıktan sonra eski formunu yakalamaya çalışan Azra Akın, 5 haftalık bir diyete başladığını açıkladı.
Hedeflediği kilosuna ulaşabilmek için ekmekten ve hazır gıdalardan uzak durduğunu söyleyen ünlü manken, “Diyetimin ikinci haftasındayım. 5 hafta sürecek. Yeni bir vücuda kavuşacağım” dedi. Ayrıca son zamanlarda oğluyla birlikte paylaştığı dans videolarıyla da dikkat çeken Akın “Dans etmeyi çok özledim. Artık oynanacak yer de kalmadı” dedi.