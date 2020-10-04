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04 Ekim 2020 Pazar 20:53 | Son Güncelleme:

Azra Akın yeni bir görünüme kavuşacak!

Azra Akın yeni bir görünüme kavuşacak!

Oğlu Demir'i kucağına aldıktan sonra eski formunu yakalamaya çalışan Azra Akın, 5 haftalık bir diyete başladığını açıkladı.

Hedeflediği kilosuna ulaşabilmek için ekmekten ve hazır gıdalardan uzak durduğunu söyleyen ünlü manken, “Diyetimin ikinci haftasındayım. 5 hafta sürecek. Yeni bir vücuda kavuşacağım” dedi. Ayrıca son zamanlarda oğluyla birlikte paylaştığı dans videolarıyla da dikkat çeken Akın “Dans etmeyi çok özledim. Artık oynanacak yer de kalmadı” dedi.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

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