Azra Akın dans projesiyle dönüyor

Bir toplantıdan çıkıp başka bir toplantıya gittiğini anlatan Azra Akın, yakında bir dans projesi olduğunu söyleyip detay vermekten kaçındı. Sosyal sorumluluk projelerinin her zaman hayatında önemli yer tuttuğunu ifade eden Akın, "Bu benim dünya güzeli unvanımla başladı ve o misyonu devam ettirmek istiyorum. Çünkü bir sorumluluk benim için, kişiliğimle bütünleştiği için hep yapmak istediğim bir konuydu" dedi.

