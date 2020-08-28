Azmin zaferi

BAŞARI ÖRNEĞİ OLDULAR



Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Başören Ortaokulu 8. sınıfta okuyan Nisanur Demir, Güzide Nuride Varlı, Neslihan Şahin ve Egehan Saçıkarlı başarı örneği oldu. Gündüz tarlada çalışıp koyun otlatan öğrenciler akşamları da okullarındaki gönüllü öğretmenlerin verdiği kursa giderek LGS'ye hazırlandı. Değişik il ve ilçelerde fen lisesi kazanan öğrencileri Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer okulda ziyaret edip onları tebrik etti.

MÜJDEYİ TEZGAHTA ALDI



Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazandı. Kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Ertek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.

Ertek, ‘Pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum’ dedi.

Egehan Saçıkarlı, "Sabah uyanıp okula gidiyordum oradan da tarlaya geçiyordum. Tarlada işimi çabuk bitirip hemen eve gidiyordum bu sayede derslerime daha iyi çalışıyordum. Tarlada çalışırken de kitap okuyup ders yaptığım oluyordu” diye konuştu.

Nisanur Demir, "Tarlada çalışırken ders çalışamıyordum ama hayvanlara bakarken derslerime çalışabiliyordum. İnternetimin olmaması da beni çok zorluyordu tam bırakıyorum diyordum ama aklıma arkadaşlarımın nasıl çalıştığını düşünüp tekrar hırs yaptım ve bu şekilde kazandım” dedi.