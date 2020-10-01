AYM nedir, ne demek? AYM neyin açılımıdır?

AYM sözcüğü hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." şeklinde yaptığı açıklamanın ardından AYM kelimesinin açılımı detaylı aranıyor. AYM genel olarak anayasal hukukla uğraşmakta olan yüksek mahkemelere verilen isimdir.

AYM AÇILIMI NE?

AYM kelimesi, Anayasa Mahkemesi olarak açıklanmaktadır. Anayasa mahkemesi birincil olarak anayasal hukukla uğraşan yüksek mahkemedir. Temel yetkisi, işleme sokulması düşünülen veya işleme sokulan yasaların, veya bazı temel yasama uygulamalarının ilgili ülkenin anayasasıyla bağdaşıp bağdaşmadığının tespitidir. Bazı ülkelerde bu şekilde adlandırılmayan; fakat yine aynı görevi yürüten çeşitli mahkemeler de mevcuttur.

Anayasa Mahkemeleri asıl görev olarak yasaların, Anayasaya uygunluğunu denetler. Anayasa Mahkemeleri genel olarak üç tür denetim yaparlar.

Şekil: Dilbilim, imlâ, noktalama, yazım kuralları

Usul: Yasalaştırma süreci, toplantı ve karar yeter sayılarına doğru uyulup uyulmadığı vs.

Esas: İçerik ve amaç, maddenin özü

Kimi durumlarda Şekil ve Usul aynı başlık altında değerlendirilir. Örneğin Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin yapabileceği denetim Usul Denetimi ve Esas denetimi olarak öngörülmüştür.