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07 Ekim 2020 Çarşamba 21:10 | Son Güncelleme:

Ayçin İnci'nin tatilde çifte kazası!

Ayçin İnci'nin tatilde çifte kazası!

Oyuncu Ayçin İnci, kaza geçirdiğini açıkladı.

Kaş’ta tatil yapan oyuncu Ayçin İnci, ‘’İki araç kafa kafaya kaza yaptık ama hiçbirimize bir şey olmadı. Ucuz atlattık" dedi. Kazanın ardından dalış için tekneyle açılan İnci, motorun bozulması nedeniyle bu kez denizin ortasında kaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İnci, “Kimin nazarı varsa lütfen söylesin. Vazgeçsin içindeki duygudan. Bir an önce dua etsin. Şimdi de tekneyle denizin ortasındayım. Motor bozuldu. Buna da şükür ediyorum’’ diye ekledi.

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